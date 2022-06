Lebendige Begeisterung bei Weltpremiere in Ströbeck

Zahlreiche Gäste verfolgten am Samstag, 11. Juni 2022, die Weltpremiere der in Ströbeck einstudierten und nun mit nagelneuen Kostümen präsentierten Kurierschach-Partie. Der 66-jährige Volker Söllig (Mitte stehend) verkörpert dabei die Rolle des „Mannes“, der im Spiel den König berät.

Schachdorf Ströbeck - Mit einem perfekt in Szene gesetzten Lebendschachspiel haben die Ströbecker am Samstag, 11. Juni 2022, die Gäste ihres diesjährigen Schachfests begeistert. Und mehr noch: Die knapp 300 Besucher, die sich am Rand des rechteckig geschnittenen Kurierschach-Feldes eingefunden hatten, erlebten nicht weniger als eine Weltpremiere. Insgesamt 49 Spieler im Alter zwischen vier und 66 Jahren boten in neu geschneiderten Kostümen eine speziell einstudierte Partie Kurierschach.