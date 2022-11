Lebendige Tiere entsorgt: Ungewöhnliche Teichbewohner in Halberstadt

Der Torteich in Halberstadts Altstadt ist nicht nur Idyll. Mancher nutzt ihn offenbar auch als Tier-Entsorgungsstation.

Im Torteich in Halberstadt sind ungewöhnliche Tiere anzufinden.

Halberstadt - Knut Ballhause traute seinen Augen kaum, als er mal wieder zu Fuß in der Stadt unterwegs war und am Torteich vorbeikam. „Der Teich ist eine Idylle, mitten in der Altstadt“, sagt der Halberstädter. Doch als er morgens um halb acht dort vorbei ging, gab es für ihn Grund zum Kopfschütteln.