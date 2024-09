Lebensmittel-Geschäft im Harzkreis Neuer Einkaufsmarkt für Langenstein: Welche Hürden überwunden werden müssen

Der 24-Stunden-Lebensmittelvollversorger Enso will eine Filiale in Langenstein öffnen: Was die Einwohner machen müssen, damit dieser Traum tatsächlich Realität wird.