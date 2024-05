Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzkreis. - Die Abschaltung der sogenannten Tempoampeln und die Berichterstattung haben in der Leserschaft Diskussionen ausgelöst. Der Tenor hält sich dabei die Waage: Während einige Leser und Autofahrer die Abschaltung der Anlagen in Athenstedt, Münchenhof und Morgenrot begrüßen, sehen andere dies kritisch: „Jetzt haben die Raser wieder freie Fahrt und werden - wenn überhaupt - maximal von polizeilichen Tempokontrollen ausgebremst“, so Sebastian Friedemann stellvertretend für andere am Lesertelefon.