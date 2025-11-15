Der Harz und Hexen - das gehört für viele zusammen, vor allem in der Sagenwelt. Doch was ist mit „echten“ Hexen? Volksstimme-Redakteurin Vera Heinrich aus dem Harz hat jetzt ein Buch veröffentlicht, das auf wahren Begebenheiten beruht.

Vera Heinrich mit ihrem Buch „Die letzte Hexe von Hornburg“, aus dem sie am 19. November 2025 im Gleimhaus Halberstadt liest.

Halberstadt. - Es gab sie wirklich, Anna Landmann, die letzte Frau, die als Hexe in Hornburg verbrannt wurde. Das Schicksal dieser Frau inspirierte die 37-jährige Harzerin Vera Heinrich zu einem Roman. Warum ausgerechnet angehende Erzieher die Redakteurin der Halberstädter Volksstimme zu einer Lesung nach Halberstadt einladen, berichtet sie im Gespräch mit ihrer Kollegin Sabine Scholz.