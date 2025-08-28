Wenn am 30. August in Halberstadt zur Nacht der Kirchen eingeladen wird, können Besucher ein facettenreiches Angebot genießen. Dazu gehören Lesungen, Musik und besondere Videoinstallationen wie in der Liebfrauenkirche.

Blick auf die romanische Liebfrauenkirche an Halberstadts Domplatz. Die viertürmige Basilika mit ihrem wertvollen Chorschrankenfiguren bietet zur Nacht der Kirchen am 30. August ein besonderes Programm.

Halberstadt. - Zur Nacht der Kirchen in Halberstadt ist immer viel los. In der Liebfrauenkirche wird es am 30. August bei der diesjährigen Auflage dieser Veranstaltung laut und leise, fokussiert und universell zugehen.

Die Liebfrauengemeinde, Trägerin des Transromanica-Preises 2025, bietet eine Heimstatt für den Chor der Nichtsänger. Der wird den Programmreigen zur Nacht der Kirchen zum Mitsingen in der romanischen Basilika eröffnen. Um 20 Uhr sind alle eingeladen, die Lust am Singen haben - egal, ob sie meinen, es gut oder gar nicht zu können. Das gemeinsame Erlebnis steht im Mittelpunkt und ist immer eine bereichernde Erfahrung.

Ein Klangkosmos in der Liebfrauenkirche

Die Liebfrauenkirche ist schon oft als Klangraum genutzt worden - und auch dieses Mal wird Peter Filter um 20.30 Uhr und um 21.30 Uhr den Besuchern ein „Klang-Geschenk für die Ewigkeit“ anbieten. Mit 36 Klangschalen und sechs Klangzeitringen sowie zwei Videoprojektionen werden Peter Filter und fünf weitere Spieler für besondere Momente sorgen.

Dazu passt um 21 Uhr eine Lesung aus „Der kleine Prinz“. Nicht nur zum Klangkosmos aus Stille und Klang, der um 22 Uhr im Programm steht, passen die Astrofotografien von Stephanie Lück zum Nachthimmel über Gatersleben. Und in der Taufkapelle läuft eine Videoprojektion von Jochen Schiemann „Spuren von Zeit und Ewigkeit“.