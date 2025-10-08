Das Vogelsdorfer Lichterfest hat sich zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Region entwickelt. Das Fest war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Die Organisatoren laden schon zum nächsten Event ein.

Das Lichterfest in Vogelsdorf war auch in diesem Jahr sehr gut besucht.

Vogelsdorf. - Auch in diesem Jahr fand das beliebte Lichterfest in Vogelsdorf statt - und lockte erneute viele Besucher auch über die Grenzen des kleinen Huy-Ortes hinaus an.

Ab 19 Uhr konnten die Gäste hier kulinarische Köstlichkeiten genießen - eine Sektbar sowie ein reichhaltiges Getränkeangebot rundeten das Ganze ab.

Der Kirchplatz wurde - ganz dem Festmotto entsprechend - von den Mitgliedern des Vereins Vogelsdorf(er)leben liebevoll hergerichtet und festlich beleuchtet.

Marientheater begeistert mit einer Playback-Show die Gäste in Vogelsdorf

Ab 20.15 Uhr, pünktlich zur Prime-Time, begeisterten dann die Mitglieder des örtlichen Marientheaters mit ihrer bewährten und fest zum Lichterfest gehörenden Playback-Show, in der sie unter anderem Heino, Otto Waalkes, CCR, Amanda Lear, Bryan Adams, Tic Tac Toe, Bruce Springsteen, Beyoncé, Sister Act, Tokio Hotel, Mickey Krause, Tim Toupet, Dolly Parton, Helene Fischer, Florian Silbereisen und Shakira präsentierten. Ein großer Spaß - sowohl für die Zuhörer als auch für die Darsteller.

Tic Tac Toe waren in Vogelsdorf auch dabei. Foto: Marientheater

„Anschließend sorgte DJ Frank für einen lustigen Disco-Abend mit super Tanzmusik und guter Stimmung“, fasst Vereinschefin Andrea Merten abschließend zusammen. „Ein rundum gelungener Abend!“

Und weil nach dem Fest vor dem Fest ist, haben die Theatermitglieder auch bereits das nächste Highlight in der Planung: Am Samstag, 29. November, wird am Vorabend des ersten Advents zum Weihnachtsmarkt der Feuerwehr von den Mitgliedern des Marientheaters und Kindern des Ortes wieder gemeinsam ein Märchen aufgeführt.

Nähere Infos dazu folgen.