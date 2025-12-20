Die Halberstädter Lidl-Filiale an der Tschaikowskistraße soll moderner werden. Aus diesem Grund finden gerade umfangreiche Arbeiten statt. Diese Einschränkungen erwarten die Kunden bald.

Lidl-Filiale in Halberstadt wird umgebaut: Das plant das Unternehmen

Die Lidl-Filiale an der Tschaikowskistraße in Halberstadt wird umgebaut.

Halberstadt. - Bauzäune stehen auf dem Parkplatz. Ein Gerüst hüllt die Lidl-Filiale an der Tschaikowskistraße ein. Kunden müssen ein Provisorium aus Pressspanplatten durchqueren, um in den Laden zu kommen. Denn zurzeit finden umfangreiche Erweiterungs- und Modernisierungsarbeiten statt.