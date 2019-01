Fußball Regionalligist Germania Halberstadt im Trainingslager in der Türkei.

Die Regionalliga-Fußballmannschaft des VfB Germania Halberstadt bereitet sich vom 22. bis 30. Januar 2019 in einem Trainingslager in der Türkei auf den Rest der Saison vor. Spieler Dustin Messing berichtet für die Volksstimme von seinen Eindrücken aus Side.

Trainingstag fünf und gleichzeitig Spieltag zwei begann wiederum vormittags mit einer Gruppenteilung. Die Hälfte der Mannschaft arbeitet im Kraftraum, die andere Hälfte im Hotel eigenen Pool im Bereich Aquafitness. Nach dem Mittag traf sich die gesamte Mannschaft dann nochmal im Seminarraum und besprach gemeinsam mit den Trainern verschiedene Taktiken und Spielzüge. Anschließend ging es auf das Sportgelände zum Spiel gegen den Berliner AK. Das Spiel ging leider mit 1:3 (0:2) verloren und musste zwischenzeitlich aufgrund eines vorbeiziehenden Gewitters unterbrochen werden.

Nach dem Abendessen setzten wir uns zusammen und schauten das Spiel gemeinsam an, um Fehler zu analysieren, sodass am Ende des Tages trotzdem ein positives Feedback gezogen werden konnte.

Der sechste Trainingstag am Sonntag begann wie die letzten Tage schon wieder sehr regenreich und windig. Am Vormittag erwartete uns eine knackige Einheit mit einer athletischen Erwärmung, einer Turnierform mit 4 gegen 4 und ein paar gruppentaktischen Elementen. Im Nachmittagstraining ging es dann noch einmal in viele verschiedene Spielformen, wo wir „Jungen“ uns den „Alten“ knapp geschlagen geben mussten.

Darauffolgend ging es dann flott zurück ins Teamhotel, um noch das Spiel um Platz 3 der deutschen Nationalmannschaft zu schauen. Wie schon im Halbfinale nüztzte unser Draumen drücken leider nichts. Nach dem Abendessen setzte sich das Trainerteam mit der Mannschaft zusammen, um nochmal über verschiedene Abläufe zu sprechen und das bisher Erlebte auszuwerten. Ab Montag Vormittag geht es in die letzten Tage, am Mittwoch geht es zurück in die Heimat.