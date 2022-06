Livemusik unter grünem Blätterdach: Lindenfest in Vogelsdorf

Gemeinsam beraten die Mitglieder des Vereins „Vogelsdorf(er)leben", was noch alles in Vorbereitung auf das Lindenfest am morgigen Samstag zu tun ist.

Vogelsdorf - Wenn die jahrhundertealte Linde auf dem Vogelsdorfer Kirchplatz reden könnte, hätte sie sicher so einiges zu erzählen, was sie in ihrem langen Leben alles gesehen hat. Am morgigen Samstag kommen wahrscheinlich einige neue Eindrücke hinzu – denn dann findet zum inzwischen sechsten Mal das Lindenfest statt.