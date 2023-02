Halberstadt - Über ein deutliches Plus in den Lohntüten können sich die etwa 370 Beschäftigten in den 50 Maler- und Lackierer-Unternehmen im Landkreis Harz freuen, informiert Michél Eggert, Chef der Handwerker-Gewerkschaft IG Bau Altmark-Börde-Harz. Danach könnten sich die Tarifsteigerungen und die einmalig zu zahlende Inflationsausgleichsprämie sehen lassen. Etwas kritischer sehen das zwei Unternehmer aus Halberstadt, die beide das massive Drehen an der Lohnkosten-Schraube auch als Bedrohung für die Zukunft ihrer Betriebe sehen.