Beim Glasfaser-Breitbandausbau entstehen wieder weiße Flecken. Warum Anwohner in Lüttgenrode beim Verlegen des Glasfasernetzes leer ausgehen und welche Perspektiven ihnen bleiben.

Lüttgenrode. - Ganze 240 Meter sind es. 240 Meter, die sich hier zu einer unüberwindbaren Hürde auftürmen. Die Rede ist von der „Kalten Tüte“, einer Sackgasse im Osterwiecker Ortsteil Lüttgenrode. Einer – strukturell gesehen – etwas besonderen. Im vorderen Teil der Kalten Tüte gibt es dichte Wohnbebauung, dann folgen jene 240 Meter ohne Bebauung und schließlich noch einmal mehrere Grundstücke am Ende der Sackgasse. Und genau diese Lage sorgt nun dafür, dass jene Grundstücke am hinteren Ende beim Anschluss ans superschnelle Glasfasernetz, das die Deutsche Glasfaser (DG) gerade in Lüttgenrode verlegt, unberücksichtigt bleiben.