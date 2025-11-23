Lichterglanz, Budenzauber und allerlei weihnachtliche Leckereien in Lüttgenrode: Was die Gäste beim Weihnachtsmarkt des Osterwiecker Ortsteils am 29. November erwarten können und welche Besonderheit dann Premiere feiert.

Lüttgenrode. - Pünktlich zum ersten Adventswochenende ist es wieder soweit: Am Sonnabend, 29. November, findet der Lüttgenröder Weihnachtsmarktauf dem Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus des Osterwiecker Ortsteils (Harzkreis) statt. Der Ortschaftsrat Lüttgenrode/ Stötterlingen gibt bekannt, dass ab 15 Uhr zur 23. Auflage der Traditionsveranstaltung eingeladen wird.

Dabei gibt es etwas ganz Neues, verrät Lüttgenrodes Ortsbürgermeister Eric Kiene. Erstmals bietet Anne Festerling selbst gebackenes Brot aus dem Holzofen an. Gebacken wird dabei vor Ort. Neben Brotlaiben gibt es auch Schmalzbrote und süße Hörnchen, kündigt die leidenschaftliche Hobbybäckerin an.

Kita und Vereine aus Lüttgenrode und Stötterlingen sowie der Heimatverein Suderode bieten Budenzauber im Osterwiecker Ortsteil

Die Vereine aus Lüttgenrode und Stötterlingen sowie der Heimatverein Suderode und die Kita Lüttgenrode erwarten die Gäste an ihren Ständen mit verschiedensten weihnachtlichen Speisen und Getränken sowie handgemachter Weihnachtsdeko, heißt es vom Veranstalter. Dazu gehört auch frisch geräucherte Forelle.

Auch für die Jüngsten wird allerlei geboten: beispielsweise Kinderschminken, Kutschfahrten und eine Bastelstunde. Sogar der Weihnachtsmann hat sich angekündigt. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Blasorchester Langeln. Bei einer Tombola gibt es viele tolle Preise zu gewinnen. Unterstützt wird der Weihnachtsmarkt vom Little Diner Osterwieck.