Ein besonderer Ort in Halberstadt ist der gotische Dom. Auch für Filmemacher. Deshalb ist das Drehteam für Teil vier des Erfolgsfilms „Die Schule der magischen Tiere“ erneut in der Halberstädter Kathedrale zu Gast.

Tomomi Themann (links) und Emilia Maier, im Film die beliebten Hauptdarstellerinnen Miriam und Ida, ließen es sich nicht entgehen, den Halberstädter Domschatz in Begleitung von Museumsdirektorin Uta-Christiane Bergemann zu besichtigen. Dabei glänzten unsere Kostbarkeiten und ihre Augen um die Wette.

Halberstadt. - Magisch sind nicht nur die sprechenden Tiere des Bestsellers „Die Schule der magischen Tiere“. Magisch sind auch die Orte, an denen die Buchreihe verfilmt wird. So wie in Halberstadt.