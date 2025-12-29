Denen zu helfen, die Sterbende und deren Angehörige unterstützen, ist Anliegen eines Unternehmens, das sonst nicht nur in Halberstadt auf andere Art für Wärme sorgt.

Halberstadt/SC. - Sie widmen sich einer wichtigen, keineswegs leichten Aufgabe: Die Mitglieder des Halberstädter Hospizvereins „Regenbogen“. Jetzt haben die Ehrenamtler, die sterbendende Menschen und deren Angehörige begleiten, selbst Unterstützung erfahren.

Die Firma Hoyer spendete 500 Euro an den Hospizverein, der sich für schwererkrankte Menschen und ihre Familien einsetzt, fachliche sowie emotionale Unterstützung in schwierigen Zeiten anbietet.

Unterstützung für Menschen in schweren Lebenslagen

„Wir sind stolz, einen Beitrag zu leisten, der denjenigen zugutekommt, die sich in einer besonders schweren Lebenssituation befinden. Die Arbeit des Vereins ist von unschätzbarem Wert, und wir hoffen, mit unserer Spende dazu beizutragen, dass noch mehr Menschen in diesen herausfordernden Zeiten die Hilfe und Fürsorge erhalten, die sie verdienen“, sagte Thomas Wojtzyk, Niederlassungsleiter der Firma Hoyer aus Magdeburg. Das Unternehmen liefert Heizöl, verschiedenste andere Brennstoffe und ist auch im Solarenergie-Bereich aktiv.

„Diese Spende ermöglicht es uns, weiterhin eine hochwertige Pflege und Begleitung zu gewährleisten, die für viele Menschen in unserer Region unverzichtbar ist“, sagte Kordula Schippan. Sie ist seit vielen Jahren als Koordinatorin für die Einsätze der Hospizbegleiter verantwortlich und bedankte sich im Namen des Vereins bei den Spendern.