Maik Berger (SPD) aus Aderstedt möchte Huy-Bürgermeister werden

Am 26. September werden die Bürger der Gemeinde Huy ihren neuen Bürgermeister wählen. Fünf Namen werden auf der Liste stehen. Heute: Maik Berger (SPD) aus Aderstedt.

Maik Berger (SPD) aus Aderstedt will Bürgermeister der Gemeinde Huy werden. Er ist gern mit dem Rad unterwegs.

Aderstedt - Auf den Wahlzetteln, die Wähler der Gemeinde Huy am Sonntag, 26. September, mit in die Wahlkabinen nehmen, oder bereits vorab mit ihren Briefwahlunterlagen erhalten haben, findet sich der Name von Maik Berger (SPD) gleich mehrfach.