Der Dorfclub Bühne-Rimbeck feiert seine Karnevalssitzung mit großem Programm und vielen auswärtigen Gästen. So kommt das lange geprobte Programm beim Publikum an.

Einmarsch des Rimbecker Männerballetts in den Festsaal. Das diesjährige Motto: Das Traumschiff.

Rimbeck/VS. - Volle Hütte und ordentlich Remmidemmi: Die Rimbecker Karnevalssitzung lockt Samstagabend „internationales“ Publikum in das Schützenhaus. International heißt in diesem Fall: Gäste aus dem sächsischen Grimma und den benachbarten niedersächsischen Landkreisen Wolfenbüttel und Goslar haben den Weg in die liebevoll geschmückte Festhalle gefunden.