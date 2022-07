Markt-Neustart in Halberstadt mit Draisinen-Unfall

Zwei Jahre durfte einer der schönsten Töpfermärkte Deutschlands, „Ton am Dom“, wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Jetzt erfolgte der Neustart.

Mit Spannung erwarteten Gäste bei Ton am Dom die Eröffnung des Events auf dem Halberstädter Domplatz. Traditionell sind dafür Freiherr von Spiegel (alias Eric Eisenach) und Dichtervater Gleim (alias Arnold Hofheinz) mit einem gut inszenierten Unfall verantwortlich. Diesmal crashten beide mit dem historischen Nachbau einer Draisine in das Regal mit Töpferwaren.

Halberstadt - Zwei Jahre mit angezogener Handbremse leben, Corona hat das Leben aller stark eingeschränkt. Liebgewordenes verschwand plötzlich fast vollständig aus dem Alltag. Dazu hat auch Ton am Dom gehört, einer der wohl schönsten Töpfermärkte Deutschlands in der guten Stube Halberstadts, dem Domplatz. Am Sonnabend, 2. Juli, um 11 Uhr erfolgte der Neustart des Events, zu dem viel mehr als ein Markt gehört. Kunst, Kultur und gute Laune standen im Mittelpunkt.