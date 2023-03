Kommunalpolitik Matthias Hellmann will Verbandsbürgermeister im Vorharz werden

Ditfurts Bürgermeister Matthias Hellmann (FDP) wirft als erster offiziell seinen Hut in den Ring um das Amt des Verbandsbürgermeisters. Die Wahl steht im September an. Für ihn ist es bereits das zweite Mal, dass er das Amt anstrebt. Was er erreichen möchte.