Neuer Chefarzt bringt „Heavy Metal“ in Halberstadts Ameos-Klinikum

Seit wenigen Tagen ist Prof. Dr. Dr. Simon Spalthoff als Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) am Ameos-Klinikum Halberstadt tätig. Darüber informiert eine Unternehmenssprecherin jetzt in einer Pressemitteilung.

Halberstadt (vs) - Knapp 140 Kilometer entfernt von seinem zu Hause liegt sein neuer Arbeitsplatz: Zuvor arbeitete der 47-Jährige als leitender Oberarzt an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), sowohl klinisch als auch in der Lehre.