Medizinische Versorgung gefährdet Eklatanter Ärztemangel in Osterwieck: Stadt will Mediziner mit Geld anlocken

Ob Zahn- oder Allgemeinmediziner - im Raum Osterwieck fehlt es an Ärzten. Die Not ist so groß, dass die Stadt jetzt einen außergewöhnlichen weg geht, um Mediziner anzusiedeln.