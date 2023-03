Der Jugendclub in Groß Quenstedt ist nicht nur ein bloßer Treffpunkt für Jugendliche. Mit Projekten und Veranstaltungen bringen sie sich auch in der Gemeinde ein.

Mehr als ein Treffpunkt: So unterstützt der Jugendclub Groß Quenstedt seine Gemeinde

Groß Quenstedt - Sich mit Freunden austauschen, nach dem Feierabend entspannen, Darts spielen, Fußball gucken: Der Jugendclub in Groß Quenstedt existiert bereits seit 1995 und ist in den Jahren zum Bestandteil der Gemeinde geworden. Dabei bleiben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht nur unter sich. Mehrere Feste für Groß Quenstedt, Arbeitseinsätze in der Gemeinde, und – wenn nötig – Renovierungen des eigenen Clubs stehen ebenso auf dem Programm.