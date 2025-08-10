weather heiter
Osterwiecks Bürgermeister Dirk Heinemann liegt die Region sehr am Herzen. Er gibt Einblicke, welche lokalen Initiativen seiner Meinung nach mehr Unterstützung verdient hätten.

Von Vera Heinrich 10.08.2025, 14:00
Bürgermeister Dirk Heinemann wünscht sich ausgeglichene Haushaltszahlen und mehr Geburten in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck.
Bürgermeister Dirk Heinemann wünscht sich ausgeglichene Haushaltszahlen und mehr Geburten in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck. Foto: Mario Heinicke

Osterwieck. - Bevor nach der Sommerpause der Sitzungsbetrieb der Gremien in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck wieder losgeht, verrät Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) Reporterin Vera Heinrich, wofür er sich mehr Aufmerksamkeit künftig wünscht.