LIVE:
Vereinsleben und Stadtentwicklung in Osterwieck Mehr Aufmerksamkeit für Jugendfeuerwehren und Ukrainehilfe im Raum Osterwieck
Osterwiecks Bürgermeister Dirk Heinemann liegt die Region sehr am Herzen. Er gibt Einblicke, welche lokalen Initiativen seiner Meinung nach mehr Unterstützung verdient hätten.
10.08.2025, 14:00
Osterwieck. - Bevor nach der Sommerpause der Sitzungsbetrieb der Gremien in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck wieder losgeht, verrät Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) Reporterin Vera Heinrich, wofür er sich mehr Aufmerksamkeit künftig wünscht.