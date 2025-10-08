Wer im Harz Dachboden und Keller entrümpeln wollte, muss sich gedulden. Deswegen verzögert sich die Eröffnung des MEGA Mietparks in Halberstadt.

Halberstadt. - Für die Laer Gruppe sollte die Eröffnung des MEGA Mietparks am Sülzegraben in Halberstadt das erste Objekt in einer als Mittelzentrum eingestuften Stadt sein. Bisher ist das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen nur in Großstädten tätig, unter anderem in Halle und in Braunschweig. Doch der Start im Harz verzögert sich, der neue Eröffnungstermin ist noch vage.