Miriam Fuchs aus Osterwieck gibt Wohnmobil-Tourentipps für kleine Auszeiten

Osterwieck

16 erlebnisreiche Routen durch den Harz mit Blick auf die Bedürfnisse von Wohnmobilisten haben die in Osterwieck wohnende Autorin Miriam Fuchs und Stefan Sobotta in ihrem neuesten Werk „Wochenende & Wohnmobil Harz“ zusammengestellt. Ausdrucksstarke Bilder, einladende Texte und zahlreiche Tipps für kurze Auszeiten in der magischen Gebirgswelt füllen den 160 Seiten starken Reiseführer. Camping- und Stellplätze, touristische Highlights, Tipps für weniger bekannte Entdeckungen sowie Informationen zu Aktivitäten in der Natur sind nicht nur für Wohnmobilisten eine hilfreiche Grundlage für die Urlaubs- und Ausflugsplanung.

Stefan Sobotta reiste bereits mit Camper und Wohnmobil durch Australien, Neuseeland, das südliche Afrika, Österreich und einmal rund um die Ostsee. Für den Reiseführer entdeckte er gemeinsam mit seinem Hund die eigene Heimat im Wohnmobil. Miriam Fuchs war selbst bereits mit dem Camper in Australien unterwegs. Für die Details des Reiseführers bekam sie hilfreiche Unterstützung von Wohnmobil-Fans aus dem Freundeskreis. Der kompakte Reiseführer soll für Vorfreude auf den nächsten (Wohnmobil-)Urlaub im Harz sorgen.