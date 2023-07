Viele Kartons mit medizinischem Verbrauchmaterial sowie Pflegebetten und viele Hilfsgüter sind am Samstag, 1. Juli, von Freiwilligen in Aspenstedt auf einen 40-Tonnen-Sattelschlepper verladen worden. Sein Ziel: Die Stadt Cherson in der umkämpften Südukraine. Dort soll er am Montag, 3. Juli, eintreffen.

Foto: Sabine Scholz