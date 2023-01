Mit Frettchen und Co. auf Du und Du

Nach der Silvesternacht haben am Neujahrsmorgen das Halberstädter Tiergehege und die Volksstimme zu einer amüsanten Führung durch die zoologische Einrichtung eingeladen. Zoo-Chef David Neubert begeisterte dabei mit seiner Führung.

Halberstadt - „Näher am Tier!“ ist auf den Tafeln – übrigens entworfen und gefertigt von Tierparkchef David Neubert persönlich – im Halberstädter Tiergehege zu lesen. Genau dieses Credo wurde am Neujahrsmorgen in den Halberstädter Bergen mit Leben erfüllt – ein Ereignis, auf das man ein ganzes Jahr gewartet habe, wie es Heidi Appler aus Halberstadt formulierte.