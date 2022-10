Mit welchen Aktionen die Anderbecker Mühlenspatzen Erntedank gefeiert haben

Anderbeck - „Wir wollten so viel machen und hatten so viel vor, dass wir in diesem Jahr entschieden haben, alles ein wenig zu entzerren und zum ersten Mal die Aktionen auf mehrere Tage zu verteilen“, erklärt Saskia Schulze. Sie ist Leiterin der in Trägerschaft des Halberstädter Cecilienstifts befindlichen Anderbecker Kita und hatte mit ihrem Team für die kleinen Mühlenspatzen so einiges vorbereitet. Alle Aktionen fanden jeweils mit allen 33 Kindern aus Krippe und Kindergarten statt.