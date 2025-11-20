So etwas hat Osterwieck noch nie gesehen: Was sich der Frauenchor Osterwieck Neues überlegt hat als stimmungsvollen Auftakt der Vorweihnachtszeit.

Osterwieck. - Der Osterwiecker Frauenchor versucht etwas ganz Neues in der Region rund um Ilse und Fallstein (Harzkreis). „Die Idee des Mitsingens geht gerade durch die Welt“, berichtet Chorleiterin Doris Loose und kündigt damit ein noch nie gesehenes Veranstaltungsformat in Osterwieck an: „Wir veranstalten zum ersten Mal ein Mitsingkonzert."

Bei dieser Art der Musikveranstaltung hört das Publikum nicht nur zu, sondern singt aktiv mit. „Wir laden alle sangesfreudigen Menschen ein, am Donnerstag, den 27. November, um 15.30 Uhr nach Osterwieck in die Ausstellungsräume in der Kapellenstraße 2, ehemals Textilkonsum, zu kommen“, kündigt die Chorleiterin an.

Frauenchor Osterwieck lädt zum gemeinsamen Singen bei Glühwein und Stollen im ehemaligen Textilkonsum ein

Berührungsängste brauche niemand zu haben, versichert sie: „Man hört ein Lied und singt mit. Ganz einfach und ohne viele Bedenken.“ Wer möchte, könne auch auf einen vorbereiteten Text schauen. „Bei Glühwein und Stolle wollen wir gemeinsam die Weihnachtszeit einsingen.“

Doris Loose erzählt, wie sie auf diese Idee gekommen sind: „Wir haben uns vorgenommen, dass sich die große Mühe, ein Weihnachtskonzert einzustudieren, lohnen muss. Da bietet sich so ein Mitsingkonzert an. Viele gehen Heiligabend in die Kirche, weil das Mitsingen ihnen gut tut. Das können und wollen wir aufgreifen.“ Gleichzeitig seien die Sängerinnen dankbar, dass eine ihrer Chorschwestern die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.

In diesem Jahr stehen noch weitere Konzerte des Frauenchors Osterwieck auf der Tagesordnung: etwa bei den Rentnerweihnachtsfeiern in Deersheim und Rhoden. Darüber hinaus werden die Sängerinnen bei APO Care und bei Humanas auftreten.