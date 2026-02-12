Vereinsleben im Harz Mitgliederversammlung 2026: SG 1955 Lüttgenrode lädt ein
Nach den Feierlichkeiten zum 70. Bestehen blickt die SG 1955 Lüttgenrode nach vorn: Am 19. März findet die Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus des Osterwiecker Ortsteils statt. Was der familienfreundliche Sportverein vorhat.
12.02.2026, 18:00
Lüttgenrode. - Gerade noch hat sie ihren 70. Geburtstag im Sommer 2025 gefeiert, nun lädt die SG 1955 Lüttgenrode zur Mitgliederversammlung ein. Wie der Vorstand bekannt gibt, findet sie am Donnerstag, 19. März um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Lüttgenrode (Landkreis Harz) statt.