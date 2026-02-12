Nach den Feierlichkeiten zum 70. Bestehen blickt die SG 1955 Lüttgenrode nach vorn: Am 19. März findet die Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus des Osterwiecker Ortsteils statt. Was der familienfreundliche Sportverein vorhat.

Neben Tanzsport und Fußball sind auch Volleyball, Fitness- und Präventionssport sowie Darts fester Bestandteil im Vereinsportfolio der SG 1955 Lüttgenrode, hier die Jugendtanzgruppe.

Lüttgenrode. - Gerade noch hat sie ihren 70. Geburtstag im Sommer 2025 gefeiert, nun lädt die SG 1955 Lüttgenrode zur Mitgliederversammlung ein. Wie der Vorstand bekannt gibt, findet sie am Donnerstag, 19. März um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Lüttgenrode (Landkreis Harz) statt.