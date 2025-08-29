Das Fest der Vereine lockte auch dieses Jahr wieder zahlreiche Gäste aus nah und fern in den Huy-Ort. Was die Besucher hier erlebten.

Die ausgezeichneten Ehrenamtler: Angelika und Peter Neumann, Hildegard Gebert, Rüdiger Hetz und Patrick Hoppe (von links) - mit Pfarrer Mathias Lauer (ganz links), Ortsbürgermeister Olaf Beder (hinten) und Heidi Klimmasch von der Kirchengemeinde (rechts).

Badersleben. - Das Fest der Vereine in Badersleben, das seit 2010 Ende August im Huy-Ort gefeiert wird, ist stets ein Höhepunkt im jährlichen Veranstaltungskalender. So auch in diesem Jahr. Zahlreiche Besucher fanden den Weg auf den Schillerplatz, um hier gemeinsam zwei Tage lang zu feiern.

Fest zum Fest gehört jedes Jahr die Auszeichnung von Ehrenamtlichen, die sich besonders um den Ort verdient gemacht haben. Das waren dieses Mal Angelika und Peter Neumann, Rüdiger Hetz, Hildegard Gebert, Patrick Hoppe und Madeleine Strube. Das Ehepaar Neumann durfte sich außerdem für ihr Lebenswerk und ihr jahrzehntelanges Verdienst ins Goldene Buch des Ortes eingetragen.

Neue Majestäten des Schützenvereins proklamiert

Ausgezeichnet wurden außerdem die neuen Majestäten des Schützenvereins, die vor dem Fest ermittelt worden waren. Dabei handelt es sich um Johanna Beder (Bogenjugendkönigin), Paul Bohne (Jugendkönig), Stefanie Beder (Schützenkönigin) und Alexander Panke, der sowohl Schützen- als auch Bogenkönig wurde.

Höhepunkt am Samstagnachmittag war die historische Modenschau, die vom Heimatmuseum veranstaltet wurde und bei den Gästen sehr gut ankam.

Eine Freude für die kleinen Gäste kam von den Schaustellern, die 100 Freikarten für die Kinder des Ortes als Geschenk dabei hatten - als Dankeschön für deren Mithilfe bei der großen Überschwemmung im März.

Pfadfinder feiern nochmal - am 30. August

An beiden Tagen habe eine ausgelassene Stimmung geherrscht, das Zelt sei stets gut gefüllt und das Fest so ein äußerst gelungenes gewesen, fasst Ortsbürgermeister Olaf Beder (parteilos) zusammen.

Der Termin für das kommende Jahr steht mit dem 22. und 23. August 2026 auch bereits fest. Zuvor feiern jedoch die Pfadfinder ihr 35-jähriges Bestehen nochmals separat am 30. August ab 17 Uhr im Park der Grundschule.