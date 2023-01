Schachdorf Ströbeck - Die Finanzierung des ehrgeizigen Projekts Sanierung Bürgerhaus und die dort geplante Integration des 2019 durch einen Brand zerstörten Schachmuseums bereitete dem Ortschaftsrat und der Stadt Halberstadt große Probleme. Die Kosten galoppierten den Planern davon. Schließlich einigte man sich auf die Strategie, das Großprojekt zu teilen, um so neue Fördergeld-Töpfe erschließen zu können. Bedeutet: Der Teil des Bürgerhauses, der an den Schachplatz angrenzt, wird saniert, der alte Saal wird komplett abgerissen, dafür entsteht ein Neubau, in den das Museum einziehen soll. Dieser Weg scheint nun aufzugehen, bestätigte am gestrigen Mittwoch die Stadtverwaltung Halberstadt.

