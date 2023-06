Ein tonnenschweres Fahrrad und ein Monstermotorrad mit Panzermotor: Nur zwei Exoten von vielen, die am Wochenende (3. und 4. Juni) von den Bikeschmieden in Zilly präsentiert werden.

Beim 22. Bikeschmiede-Festival in Zilly präsentieren Technikinteressierte den Besuchern ihre Eigenbauten – beispielsweise die „Satte Literschüssel“ aus Schönebeck.

Zilly - Die Vorfreude bei den Technikbegeisterten aus Zilly steigt. Das Bikeschmiede-Festival findet in diesem Jahr am bevorstehenden Wochenende – 3./4. Juni – statt, informiert Inhaber Tilo Niebel. Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr. Auf zwei Festgeländen erwartet die Besucher ein buntes Programm.