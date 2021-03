Die gelben Tonnen als Ersatz für die gelben Säcke rollen in Halberstadt langsamer an als erwartet. Das hat mehrere Gründe.

Halberstadt l Angekündigt war der Auslieferungsstart für Montag, doch auf keinem Grundstück in Halberstadt fand sich am Abend eine der gelben zweirädrigen Mülltonnen, die künftig den Verpackungsmüll aufnehmen und damit die Gelben Säcke ablösen sollen.



Was war los? Dirk Hirschfeld, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Nordharz, weiß Antwort. Es gab zwar tatsächlich nach längerer Lieferpause endlich neue Gelbe Tonnen. „Leider erfolgte die Anlieferung nicht gleich am Morgen, sodass wir unsere bereitstehenden Mitarbeiter anderweitig eingesetzt haben“, erklärt Hirschfeld. „So mussten wir den Dienstag nutzen, um die Behälter zur Auslieferung vorzubereiten. Die Verteilung selbst wird in Halberstadt also leider erst am Mittwoch beginnen. “



Strauchschnitt behindert Auslieferung

Immerhin müssen in Halberstadt rund 14.000 der gelben Tonnen ausgeliefert werden. Dafür werde man wohl rund vier Wochen brauchen – länger, als ursprünglich eingeplant war. Der Grund dafür sei die Grünschnittsammlung. Die ist im Harzkreis am vergangenen Samstag gestartet und bindet viel Personal, da der Baum- und Strauchschnitt zusätzlich zu den normalen Entsorgungstouren eingetaktet werden muss.



„Die Verzögerung bei der Lieferung der Gelben Tonnen führt nun bedauerlicherweise dazu, dass wir die Verteilung insgesamt nicht in der gewünschten Zeit fertigstellen können“, so der Geschäftsführer. Denn zu der zusätzlichen Grünschnitt-sammlung komme, dass „auch die folgenden Samstage für Behälterauslieferungen nicht nutzbar sind“. Entweder ist Grünschnitt zu sammeln oder die durch die Osterfeiertage bedingten Nachfahrtage sind abzusichern. „Darüber hinaus sind wir davon abhängig, dass wir kontinuierlichen Nachschub bei der Anlieferung der Gelben Tonnen bekommen.“



Bitten an die Bürger

In die Vier-Wochen-Frist sei außerdem der zeitliche Aufwand für die Abarbeitung der Reklamationen noch nicht berücksichtigt. Es könne vorkommen, dass eine Tonne zu viel oder zu wenig ausgeliefert wurde. „Dennoch werden wir uns um zeitnahe Erledigung bemühen, hoffen aber auch auf Verständnis bei der Bevölkerung“, so Dirk Hirschfeld.



Er hat zudem noch eine Bitte, was die Abholung des Verpackungsmülls per gelber Tonne betrifft. „Es ist hilfreich, wenn an den jeweiligen Abfuhrtagen nur gering befüllte Behälter nicht unbedingt zur Leerung bereit gestellt werden. Der nächste Leerungstag ist bereits zwei Wochen später. Da der Aufwand der Tonnenleerung im Vergleich zur Sacksammlung deutlich größer ist, würde die Bereitstellung von nur gut gefüllten Behältern unseren Kollegen die Arbeit erheblich erleichtern.“ Schlicht, weil so weniger Tonnen zu leeren sind.