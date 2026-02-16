Damit der Postmann nicht dreimal erfolglos klingen muss, haben die Paketdienste Abholstationen neu erfunden. Mehr als ein Dutzend davon stehen in Halberstadt. Warum sie manchmal Anlass für Ärger und Aufregung sind.

Müll und Leergut: Packstationen in Halberstadt sind besser als ihr Ruf

Für die Stadtverwaltung Halberstadt und die Deutsche Bahn gehören Packstationen zu einer lebenswerten Stadt.

Halberstadt. - Die Deutsche Post – beziehungsweise DHL – nennt sie Packstationen, beim Versandhändler Amazon bezeichnet man sie als Locker. Die DHL nummeriert die Stationen einfach durch, Amazon vergibt Namen an seine Locker. Die Aufgabe ist dieselbe: Sie dienen als Aufbewahrungsorte für Paketempfänger, die ihre Sendungen nicht zuhause entgegennehmen können oder wollen. Es werden immer mehr in Halberstadt und manchmal sind jene Packstationen auch Anlass für Ärger.