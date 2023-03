Schwanebeck - Es ist ein Problem, was Einwohner Schwanebecks ärgert. Die Hinterlassenschaften von Hunden, die einige Besitzer beim täglichen Gassi gehen an Ort und Stelle liegen lassen. Auch der Schwanebecker Claus Kahmann, selbst Hundebesitzer, kann davon berichten. Der 64-Jährige findet: „Jeder sollte eine Tüte für den Kot dabei haben.“ Allein – es fehle an Mülleimern in der Stadt für die Hinterlassenschaften. Die Folge sei, dass die Besitzer entweder die Beutel mit nach Hause tragen und in ihren Mülleimer werfen müssten. Oder die Tüten landeten auf der nächsten Böschung. Eine Lösung des Problems rückt jetzt näher.

