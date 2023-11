Musikalische Hommage an zerstörte Gemeinde in Halberstadt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Zu den bewegendsten Manifestationen des Gedenkens an die Halberstädter Opfer der Shoa und der Pogromnacht vom 9. November 1938 gehört das diesjährige Gedenkkonzert in der Winterkirche des Doms. Auf Anregung der Moses-Mendelssohn-Akademie haben Samuel Berlad, Bass-Bariton am Harztheater, und die Kantorei Halberstadt unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Claus-Erhard Heinrich ein Programm zusammengestellt, das einen seltenen Einblick in die synagogale Liturgie ermöglichte. Moderiert wurde die Veranstaltung von Uri Faber, Historiker und Judaist.