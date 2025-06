Das Open-Air-Konzert in Eilenstedt zum Sommerauftakt war ein voller Erfolg - auch dank des Huy-Duos. Das war für den musikalischen Teil zuständig.

Musikalisches Duo sorgt in Eilenstedt für richtig gute Stimmung

Eilenstedt. - Kürzlich lud die evangelische Kirchengemeinde zum Sommer-Open Air mit dem Huy-Duo Janine Wellenberg und Niklas Hafemann auf die Festwiese der Sankt Nicolai Kirche in Eilenstedt ein - und zahlreiche Besucher waren der Einladung gefolgt.

„Besser konnte der Sommer gar nicht begrüßt werden. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen kamen viele Eilenstedter, um den wunderbaren Stimmen der beiden Musiker zu lauschen“, erzählt Josefin Däter vom Orga-Team.

Fast verwunschen wirkende Ecke auf Eilenstedts Kirchengelände bietet tollen Konzertrahmen

„Gemütlichkeit und Unbeschwertheit lagen in der Luft, denn neben dem gelungenen Konzert mit einem Repertoire an unterschiedlichsten Liedern von Abba, John Lennon, Nina Hagen oder Matthias Reim, konnte man ausgelassenes Gelächter und angeregte Gespräche beobachten“, berichtet Däter weiter.

Bei Bierbowle, Gin Tonic, Fischbrötchen und Boulette ließen es sich die Gäste sichtlich gut gehen. Ein tolles Arrangement aus Lichtern und Wiesenblumen sorgte auf den Tischen für ein sommerliches Flair. „Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an eine kreative Eilenstedterin, die uns als Orga-Team der evangelischen Kirche bei der Gestaltung verschiedener Feste mit wunderschönen Dekorationen unterstützt.“

Janine Wellenberg und Niklas Hafemann sorgten für die musikalische Unterhaltung. Foto: Josefin Däter

Auch die verwunschene und naturbelassene Sitzecke an der Kirche sei für solche Veranstaltungen von einem engagierten Eilenstedter hergerichtet worden, dem ebenfalls Dank gelte.

Nächstes Konzert am 6. Juli in Badersleben

Wer das Huy-Duo verpasst hat, hat als nächstes am kommenden Sonntag, 6. Juli, Gelegenheit ihnen zu lauschen - dann sogar wieder mit Verstärkung durch Tim und Jonas Bothe am Klavier und Schlagzeug. Huy-Acoustics sorgt dann beim Kaffeekonzert an der Badersleber Mühle ab 15 Uhr für den musikalischen Rahmen des gemütlichen Nachmittags bei Kaffee und Kuchen.

Der Eintritt für das Sommerkonzert in Badersleben ist frei.