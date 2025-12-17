Komplett ehrenamtlich und spendenfinanziert stellt das Musikforum Halberstadt eine besondere Veranstaltung auf die Beine: die Halberstädter Jazznacht. Ein Konzertabend, dessen Karten gut unter den Weihnachtbaum passen, sagen die Akteure.

Musikforum Halberstadt: Shootingstars der deutschen Jazzszene in Halberstadt zu erleben

Auch 2026 soll die Halberstädter Jazznacht das Publikum mitreißen, so wie dieses Jahr, hier ein Foto vom Auftritt der Phil-Lassiter-Band.

Halberstadt. - „Wir beeilen uns jedes Jahr, damit wir spätestens Anfang Dezember alles unter Dach und Fach haben“, sagt Klaus Huch. Denn das Musikforum Halberstadt präsentiert eine Jazznacht, für die sich die Karten gut als Geschenk zu Weihnachten eignen, sind die Akteure überzeugt.