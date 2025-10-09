Ursprünglich war er bereits für Anfang September geplant, der Schlanstedter Dorfflohmarkt. Kurzfristig musste er jedoch abgesagt werden - nun gibt es einen neuen Termin für das Stöbern im Huy-Ort.

Nach Absage nun doch Flohmarkt in Schlanstedt

Sabine Krasowiak mit dem Plakat für den neuen Termin des Dorfflohmarkts in Schlanstedt.

Schlanstedt. - Die Plakate hingen schon, Anmeldungen lagen vor - alles war vorbereitet. Doch dann gab es eine neue Regelung, die Flohmärkte an Sonntagen generell untersagt, und so auch den Schlanstedter Dorfflohmarkt Anfang September platzen ließ.