Veranstaltung im Harz Nach Absage nun doch Flohmarkt in Schlanstedt
Ursprünglich war er bereits für Anfang September geplant, der Schlanstedter Dorfflohmarkt. Kurzfristig musste er jedoch abgesagt werden - nun gibt es einen neuen Termin für das Stöbern im Huy-Ort.
09.10.2025, 10:30
Schlanstedt. - Die Plakate hingen schon, Anmeldungen lagen vor - alles war vorbereitet. Doch dann gab es eine neue Regelung, die Flohmärkte an Sonntagen generell untersagt, und so auch den Schlanstedter Dorfflohmarkt Anfang September platzen ließ.