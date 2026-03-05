Sanierung im Harz Nach Betretungsverbot: Halberstädter Ortsteil wartet auf sein Dorfgemeinschaftshaus
Seit fast anderthalb Jahren nun schon liegt es verwaist, das Dorfgemeinschaftshaus in Halberstadts Ortsteil Klein Quenstedt. Völlig verrostete Stahlträger in der Kellerdecke sorgten am Ende für ein Benutzungsverbot. Jetzt wird saniert.
05.03.2026, 10:30
Klein Quenstedt. - Bauleute tragen ein paar flache Ziegel die kleine Treppe hinauf ins Dorfgemeinschaftshaus Klein Quenstedts. Eine Bewehrungsmatte folgt. Routinierte Handgriffe. In wenigen Stunden soll Beton über die Konstruktion fließen. Thomas Wartenberg freut es.