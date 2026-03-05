Sanierung im Harz Nach Betretungsverbot: Halberstädter Ortsteil wartet auf sein Dorfgemeinschaftshaus

Seit fast anderthalb Jahren nun schon liegt es verwaist, das Dorfgemeinschaftshaus in Halberstadts Ortsteil Klein Quenstedt. Völlig verrostete Stahlträger in der Kellerdecke sorgten am Ende für ein Benutzungsverbot. Jetzt wird saniert.