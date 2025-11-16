Unfall im Stadtgebiet Osterwieck Nach Crash mit 40-Tonner in Veltheim: Harzer erhebt schwere Vorwürfe – Polizei ermittelt
Vorsatz oder Fahrlässigkeit? Der Unfall eines Lastwagenfahrers aus Polen und eines Harzers im Kleintransporter sorgt für viel Aufsehen und noch mehr Fragezeichen bei der Polizei. Stehen doch schwerwiegende Vorwürfe im Raum.
16.11.2025, 06:45
Veltheim. - Das riskante Überholmanöver eines Lastwagenfahrers und der Vorwurf einer Kollision mit voller Absicht: Das steht im Raum nach dem Verkehrsunfall eines 66-Jährigen aus Polen und eines 35-Jährigen aus dem Harzkreis. Schon lange sorgen die Rübentransporte für viel Ärger in vielen Ortsteilen Osterwiecks. Doch an jenem Herbstabend drohte die Lage zwischen dem Fahrer eines Daimler-Benz-Lkw und einem Anwohner im VW-Kleintransporter fast zu eskalieren.