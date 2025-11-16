Vorsatz oder Fahrlässigkeit? Der Unfall eines Lastwagenfahrers aus Polen und eines Harzers im Kleintransporter sorgt für viel Aufsehen und noch mehr Fragezeichen bei der Polizei. Stehen doch schwerwiegende Vorwürfe im Raum.

Der Lkw-Unfall ereignete sich auf der schmalen Hauptstraße in Veltheim im Harzkreis, auf der innerorts nahezu vollständig Tempo 30 gilt.

Veltheim. - Das riskante Überholmanöver eines Lastwagenfahrers und der Vorwurf einer Kollision mit voller Absicht: Das steht im Raum nach dem Verkehrsunfall eines 66-Jährigen aus Polen und eines 35-Jährigen aus dem Harzkreis. Schon lange sorgen die Rübentransporte für viel Ärger in vielen Ortsteilen Osterwiecks. Doch an jenem Herbstabend drohte die Lage zwischen dem Fahrer eines Daimler-Benz-Lkw und einem Anwohner im VW-Kleintransporter fast zu eskalieren.