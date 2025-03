Die Anteilnahme nach dem Brand in Dingelstedt, der das örtliche Vereinsheim komplett zerstört hat, ist groß. Wie geholfen werden soll.

Nach dem Brand in Dingelstedt: Wie geht es nun weiter?

Dingelstedt. - Am Freitag war die Welt für den Dingelstedter Sportverein noch in Ordnung: Am Vormittag des 7. März trafen sich gut 20 ehemalige Fußballer zum traditionellen Seniorenfrühstück. Zwei Tage später ist alles anders.