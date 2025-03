Nach Feuerwehreinsatz im Harz Nach Großbrand in Halberstadts Innenstadt sind viele Fragen noch offen

Der Brandgeruch liegt auch am 10. März noch in der Luft - zwei Tage nach dem nächtlichen Großeinsatz der Feuerwehr in Halberstadts Zentrum. Wann die Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist noch offen.