Zwei Wochen ist es her, dass der 14-Jährige Lucas ein Kind gerettet hat, das in den zugefrorenen Dingelstedter Teich eingebrochen war. Seitdem ist eine Menge passiert.

Dingelstedt. - Ein Kind spielt am Ufer des zugefrorenen Dingelstedter Teichs, wagt sich zu weit hinaus - und bricht ein. Der 14-jährige Lucas sieht das und eilt ohne nachzudenken zu Hilfe. Er bricht selbst ein, kann aber am Ende sich und das Kind retten. Eine Aktion, die in den vergangenen Wochen für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat.