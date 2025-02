Halberstadt. - Es war eine menschliche Tragödie, unter der ein Dutzend Katzen zu leiden hatten. So war am 5. Januar 2025 ein 37-jähriger Mann in Halberstadt tot in seiner Wohnung gefunden worden. Er hatte wohl seit mehreren Tagen dort gelegen, ohne dass es jemand bemerkt hatte. In der verwahrlosten Wohnung lebten außerdem ein Dutzend Katzen. Fünf von ihnen verendeten, weil sie nicht mehr versorgt werden konnten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.