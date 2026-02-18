Ende 2024 hat eine Überfallserie auf Seniorinnen in Halberstadt für Schlagzeilen gesorgt und bei vielen Betroffenen für Ängste gesorgt. Gut ein Jahr später ist zumindest ein Fall juristisch aufgearbeitet.

Nach Überfall auf Rentnerin in Halberstadt: Gericht spricht deutliche Strafe gegen zwei Algerier aus

Ende 2024 hatte eine Serie von Raubüberfällen auf Seniorinnen in Halberstadt für Aufsehen gesorgt und Ängste geschürt. Zwei Asylsuchende konnten geschnappt werden.

Halberstadt. - Es waren Taten, die an Skrupellosigkeit kaum zu überbieten waren: Ende 2024 schlugen Täter beinahe im Tagestakt in Halberstadt zu und raubten betagte Seniorinnen aus. Die jungen Männer überfielen ihre Opfer – darunter Frauen mit Rollatoren –, entrissen ihnen die Handtaschen und flüchteten. Nach einem Überfall am 3. Dezember 2024 konnte die Polizei zwei Tatverdächtige schnappen und gegen sie Anklage erheben.