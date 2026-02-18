Straftaten-Serie im Harz Nach Überfall auf Rentnerin in Halberstadt: Gericht spricht deutliche Strafe gegen zwei Algerier aus
Ende 2024 hat eine Überfallserie auf Seniorinnen in Halberstadt für Schlagzeilen gesorgt und bei vielen Betroffenen für Ängste gesorgt. Gut ein Jahr später ist zumindest ein Fall juristisch aufgearbeitet.
18.02.2026, 06:00
Halberstadt. - Es waren Taten, die an Skrupellosigkeit kaum zu überbieten waren: Ende 2024 schlugen Täter beinahe im Tagestakt in Halberstadt zu und raubten betagte Seniorinnen aus. Die jungen Männer überfielen ihre Opfer – darunter Frauen mit Rollatoren –, entrissen ihnen die Handtaschen und flüchteten. Nach einem Überfall am 3. Dezember 2024 konnte die Polizei zwei Tatverdächtige schnappen und gegen sie Anklage erheben.