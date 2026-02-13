Kita-Schließung im Harz Nach Verwirrung um Klage gegen Stadt Osterwieck: Rechtsstreit Rohrsheimer Eltern vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg dauert an

War die Schließung der Kita Rohrsheim rechtswidrig? Die Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg laufen entgegen erster Annahmen weiter. Aktuelle Infos zum Stand der Verhandlungen und zur Möglichkeit einer Berufung beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt.