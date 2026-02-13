Kita-Schließung im Harz Nach Verwirrung um Klage gegen Stadt Osterwieck: Rechtsstreit Rohrsheimer Eltern vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg dauert an
War die Schließung der Kita Rohrsheim rechtswidrig? Die Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg laufen entgegen erster Annahmen weiter. Aktuelle Infos zum Stand der Verhandlungen und zur Möglichkeit einer Berufung beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt.
Rohrsheim. - Der Kampf um die geschlossene Kindertagesstätte in Rohrsheim (Landkreis Harz) ist juristisch noch nicht beendet. Während der Alltag der betroffenen Familien im Osterwiecker Ortsteil seit Beginn des Jahres 2026 von Umorganisation und neuen Betreuungswegen geprägt ist, befinden sich die Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg weiterhin im Prozess. Entgegen erster Annahmen laufen beide Verfahren – sowohl das von Nicole Schumacher als auch das von Nadine Richter – noch aktiv weiter.