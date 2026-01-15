  1. Startseite
  2. Lokal
  3. Nachrichten Halberstadt
  KZ-Stollen im Harz: Nachfahren der Opfer wenden sich im Kampf um den Thekenberg-Stollen an Sachsen-Anhalts Landtag

Erst kämpften ihre Väter, nun führen sie als Kinder diesen Kampf weiter: der nach der Wende in Privathand gelangte Stollen in den Thekenbergen bei Halberstadt soll als authentisches Zeugnis der NS-Verbrechen erhalten und vor allem öffentlich zugänglich bleiben. Dafür haben sich die Nachfahren der Opfer an den Landtag gewandt.

Von Sabine Scholz 15.01.2026, 10:15
Blick in den historischen Stollen in den Thekenbergen bei Halberstadt. Geschaffen von KZ-Häftlingen, ist einer der wenigen noch im Ursprungszustand erhaltenen Anlagen dieser Art.
Blick in den historischen Stollen in den Thekenbergen bei Halberstadt. Geschaffen von KZ-Häftlingen, ist einer der wenigen noch im Ursprungszustand erhaltenen Anlagen dieser Art. Foto: KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge

Halberstadt. - Ihre Petition haben sie im vergangenen Jahr eingereicht, nun sind sie eingeladen, sich vor den Mitgliedern des sachsen-anhaltischen Petitionausschusses zu äußern. Die Aufregung bei Jean-Louis Bertrand und Helena Barcikowski ist groß.