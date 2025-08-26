Der Basar des Dingelstedter Kinderfördervereins hat sich zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt. Mit seiner nächsten Veranstaltung feiert er Jubiläum - mit besonderen Aktionen.

Rund 15.000 Artikel sind auch dieses Mal wieder im Angebot.

Dingelstedt. - „Wir haben damals mit 32 Verkäufern angefangen - und vielleicht so 30 bis 40 Besuchern“, sagt Cindy Berger-Knappe mit Blick zurück auf die Anfänge. Die Dingelstedterin ist Vorsitzende des Kinderfördervereins und maßgeblich an Organisation und Erfolg des Basars, der alles rund ums Kind anbietet, beteiligt.

Beim zweiten waren es schon 70 Verkäufer - Tendenz steigend. Und auch die Besucherzahlen seien stetig angestiegen. „Inzwischen sind wir mit 150 Verkäufern und mehr als 500 Besuchern der größte Kommissionsbasar im Umkreis von 40 Kilometern“, sagt sie voller Stolz.

Doppeljubiläum wird am 13. September in Dingelstedt mit 150 Verkäufern gefeiert

Nach dem ersten Basar im Herbst 2015 hätte dieses Jahr im Frühjahr, bei zwei Veranstaltungen im Jahr, eigentlich der 20. stattfinden müssen - „aber wir mussten während Corona einen ausfallen lassen“, so Berger-Knappe. „Allerdings nur einen einzigen, die anderen haben wir alle geschafft.“

Und so findet am 13. September von 15 bis 18 Uhr zum zehnjährigen Jubiläum auch der 20. Basar statt - ein Doppeljubiläum, das mit besonderen Aktionen gefeiert werden soll.

„Wir haben auch dieses Mal wieder rund 15.000 Artikel von 150 Verkäufern - das reicht von Kleidung und Spielzeug über Bücher, Kinderfahrzeuge und Fahrräder bis zur kompletten Babyerstausstattung und vielem mehr“, zählt sie auf. Vor allem für werdende Mütter lohne sich der Besuch besonders - sie können auch dieses Mal wieder (mit Mutterpass) 20 Minuten eher ins Dingelstedter Dorfgemeinschaftshaus.

Beschäftigung für die Kinder, während die Eltern im Basar stöbern

Viele Überraschungen, die man sich zum Jubiläum einfallen lassen habe, seien wetterabhängig, so Berger-Knappe. „Wir wollen, mit Unterstützung der Kita, basteln; es soll Kinderschminken geben und Tattoos, und auch weitere kleine Überraschungen in der Warteschlange.“

Das Kuchenbuffet ist immer äußerst reichhaltig - und sehr beliebt. Foto: Kinderförderverein

Das an sich schon immer äußerst umfangreiche Kuchenbuffet werde in diesem Jahr noch größer, zusätzlich wird es frische Bratwurst vom Grill geben und einen Getränkestand. „Es ist dieses Mal wirklich das Rundum-Paket: Mama kann shoppen, die Kinder spielen und basteln, und Papa kann eine Wurst essen und ein Bier trinken“, sagt die Vorsitzende des im November 2018 gegründeten Vereins, der inzwischen fast 50 Mitglieder hat.

Das Team hinter dem Basar: Aus den anfänglich zehn Helfern ist inzwischen ein Verein mit knapp 50 Mitgliedern geworden. Foto: Kinderförderverein

Ein weiteres Highlight soll das Glücksrad werden, bei dem es viele tolle Preise, die den Basar betreffen, und einen besonderen Hauptpreis geben soll.